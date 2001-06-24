Осипов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.06.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова (Рачкова) Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова (Рачкова) Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Осипова (Рачкова) Зинаида Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова (Рачкова) Зинаида Александровна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
24.06.2001
Калуга, город Калуга, Калужская область

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