Осипов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.06.2001
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осипов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова (Рачкова) Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова (Рачкова) Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Осипова (Рачкова) Зинаида Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.2001