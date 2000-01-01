Отяковская Федосья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отяковская Федосья Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Отяковский Федот Тарасович

Отец ребёнка: Отяковский Тарас Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Акулина Тарасовна

Отец ребёнка: Отяковский Тарас Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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