Отяковская Федосья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Отяковский Федот Тарасович
Отец ребёнка: Отяковский Тарас Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Акулина Тарасовна
Отец ребёнка: Отяковский Тарас Григорьевич
Смерть
Неизвестно