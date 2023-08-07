Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
30.03.1904 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.03.1904 Юхновщина Иван Васильевич Юхновщина отец крестьянин Василий Павлович Юхновщина мать жена Матрона Ивановна Соколова крестьянин Игнатий Афанасьевич Липяги жена Еле... Показать все
Бракосочетание
До 1904
Муж: Тимофей Яковлевич
Бракосочетание
До 1904
Муж: Тимофей Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Липяги, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно