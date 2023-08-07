Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
30.03.1904 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.03.1904 Юхновщина Иван Васильевич Юхновщина отец крестьянин Василий Павлович Юхновщина мать жена Матрона Ивановна Соколова крестьянин Игнатий Афанасьевич Липяги жена Еле... Показать все
Бракосочетание
До 1904

Муж: Тимофей Яковлевич

Бракосочетание
До 1904

Муж: Тимофей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Липяги, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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