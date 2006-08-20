Новикова (Коновалова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1921
Дата смерти20.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1921
Отец: Коновалов Антон
Мать: Коновалова Ольга
Рождение ребёнка
06.12.1951
Дочь: Новикова Вера
Отец ребёнка: Новиков Яков
Усть-Каменогорск, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Яков
Усть-Каменогорск, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Яков
Усть-Каменогорск, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Яков
Работа или профессия
Неизвестно
учительница начальных классов, потом работала на кирпичном заводе
Смерть
20.08.2006