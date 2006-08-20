Новикова (Коновалова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Коновалова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1921

Дата смерти

20.08.2006

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1921

Отец: Коновалов Антон

Мать: Коновалова Ольга

Рождение ребёнка
06.12.1951

Дочь: Новикова Вера

Отец ребёнка: Новиков Яков

Усть-Каменогорск, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Яков

Усть-Каменогорск, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Яков

Усть-Каменогорск, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Яков

Работа или профессия
Неизвестно
учительница начальных классов, потом работала на кирпичном заводе
Смерть
20.08.2006
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