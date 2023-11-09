Корпуков Денис Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корпуков Денис Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корпуков Алексей Денисович

Мать ребёнка: Корпукова Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корпукова Марина Алексеевна

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