Корпуков Денис Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корпуков Алексей Денисович
Мать ребёнка: Корпукова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корпукова Марина Алексеевна