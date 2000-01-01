Шипицына ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Шипицын Иван Гаврилович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Шипицын Иван Гаврилович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Шипицын Иван Гаврилович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Шипицын Иван Гаврилович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол