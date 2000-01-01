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Шипицына ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Шипицын Влас Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Гаврилович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1788

Сын: Шипицын Осип Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Гаврилович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шипицын Иван Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Гаврилович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шипицын Василий Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Гаврилович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
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