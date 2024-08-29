Ремез Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремез Ирина

Место рождения

Пруд, Дятловский район, Гродненская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пруд, Дятловский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремез Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Ремез Иван Юльянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремез Иван Юльянович

Рождение ребёнка
07.05.1983

Дочь: Дубровка (Ремез) Вероника Ивановна

Отец ребёнка: Ремез Иван Юльянович

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