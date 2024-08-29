Ремез Ирина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремез Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Ремез Иван Юльянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ремез Иван Юльянович
Рождение ребёнка
07.05.1983
Дочь: Дубровка (Ремез) Вероника Ивановна
Отец ребёнка: Ремез Иван Юльянович