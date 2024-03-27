Кривошеев Александр
Место рожденияКировская обл., Вожгальский р-н, с. Вожгала
Дата рождения1917
Дата смерти17.02.1942
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Волжский Александр
Военная служба
Неизвестно
Кривошеев Александр Александрович ст. лейтенант В архив Дата рождения __.__.1917 Место рождения Кировская обл., Вожгальский р-н, с. Вожгала Последнее место службы 20 иап Дата выбытия 17.02.1942 Причин... Показать все
Смерть
17.02.1942