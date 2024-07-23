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Непогодьев Естефей Кириллович

Место рождения

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Непогодьев Кирилл

Мать: не указана

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Непогодьев Агафон Естефеевич

Мать ребёнка: не указана

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Непогодьев Макар Естефеевич

Мать ребёнка: не указана

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Непогодьев Меркурий Естефеевич

Мать ребёнка: не указана

Коряковщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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