Непогодьев Естефей Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Непогодьев Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Непогодьев Агафон Естефеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Непогодьев Макар Естефеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Непогодьев Меркурий Естефеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно