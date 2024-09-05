Толстой Сидор Тимофеев
Место рожденияСело Богдановка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Дата рождения12.05.1850 ст.
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1850 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1878
Мать ребёнка: Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова
Рождение ребёнка
17.07.1879
Сын: Толстых Илья Сидоров
Мать ребёнка: Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Бондарева (Толстых) Анна Сидорова
Мать ребёнка: Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Толстых Дарья Сидорова
Мать ребёнка: Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова
Рождение ребёнка
1893
Сын: Толстых Иван Сидоров
Мать ребёнка: Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова
Рождение ребёнка
04.01.1900
Дочь: Толстых Татьяна Сидорова
Мать ребёнка: Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова
Смерть
1912