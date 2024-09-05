Толстой Сидор Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстой Сидор Тимофеев

Толстой Сидор Тимофеев

Место рождения

Село Богдановка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

12.05.1850 ст.

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1850 ст.

Отец: Толстой Тимофей Ксенофонтов

Мать: Толстая (Беляева) Пелагея Митрофанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова

Рождение ребёнка
06.06.1878

Сын: Толстых Илларион Сидоров

Мать ребёнка: Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова

Рождение ребёнка
17.07.1879

Сын: Толстых Илья Сидоров

Мать ребёнка: Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Бондарева (Толстых) Анна Сидорова

Мать ребёнка: Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Толстых Дарья Сидорова

Мать ребёнка: Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Толстых Герасим Сидоров

Мать ребёнка: Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова

Рождение ребёнка
1893

Сын: Толстых Иван Сидоров

Мать ребёнка: Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
04.01.1900

Дочь: Толстых Татьяна Сидорова

Мать ребёнка: Толстых (Орлова) Агрипина Гаврилова

Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1912
Бардагон, Свободненский муниципальный район, Амурская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.