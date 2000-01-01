Полуектова (кн. Гагарина) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуектова (кн. Гагарина) Любовь Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Кн. Гагарин Федор Сергеевич

Мать: Кн. Гагарина Пaраскeвья Юрьевна

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