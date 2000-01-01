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Полуектова (кн. Гагарина) Любовь Федоровна
Полуектова (кн. Гагарина) Любовь Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1793
Пол
Женский
Отец
Кн. Гагарин Федор Сергеевич
1757 г.р.
Мать
Кн. Гагарина (Кн. Трубецкая) Пaраскeвья Юрьевна
1762 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Кн. Гагарин Федор Сергеевич
Мать:
Кн. Гагарина Пaраскeвья Юрьевна
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