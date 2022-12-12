Сомов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСомов Михаил Николаевич

Сомов Михаил Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Одоевский уезд, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Усманский уезд, Тамбовская губерния (ныне - Липецкая область)
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1875
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close