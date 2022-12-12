Сомов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Одоевский уезд, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Усманский уезд, Тамбовская губерния (ныне - Липецкая область)
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1875