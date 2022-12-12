Шорлуян Партех Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорлуян Партех Макарович

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Место рождения

Большие Салы, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

13.01.1916

Дата смерти

20.09.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Салы, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
С 1934 по 1991
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
20.09.1991
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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