Шорлуян Партех Макарович
Место рождения
Дата рождения13.01.1916
Дата смерти20.09.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934 по 1991
Смерть
20.09.1991