Ненашева Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1941
Дата смерти24.03.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1960
Сын: Заводчиков Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Заводчиков Александр Владимирович
Рождение ребёнка
05.11.1964
Дочь: Заводчикова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Заводчиков Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.2017