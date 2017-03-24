Ненашева Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНенашева Таисия Ивановна

Ненашева Таисия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1941

Дата смерти

24.03.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1960

Сын: Заводчиков Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Заводчиков Александр Владимирович

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1964

Дочь: Заводчикова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Заводчиков Александр Владимирович

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводчиков Александр Владимирович

Смерть
24.03.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close