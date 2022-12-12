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(Калбесина (Петрова)) Мария Иванова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.07.1836

Дата смерти

02.01.1840

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1836

Отец: Калбесин (петров) Иван Михайлов

Мать: Калбесина (петрова) Ульяна Алексеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.07.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онаго жь села удельной кресьянинъ Александръ Козминъ Гарбунофъ; воспреемница: Того жь села уделнаго кресьянина Гаврила Дмитрива Дыбина дочь ево девица Татияна Гаврилова | Казанская церков... Показать все
Смерть
02.01.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ грудной боли | отъ грудной боли
Похороны
04.01.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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