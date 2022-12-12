(Калбесина (Петрова)) Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения22.07.1836
Дата смерти02.01.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1836
Крещение
23.07.1836
воспреемник: Онаго жь села удельной кресьянинъ Александръ Козминъ Гарбунофъ; воспреемница: Того жь села уделнаго кресьянина Гаврила Дмитрива Дыбина дочь ево девица Татияна Гаврилова | Казанская церков... Показать все
Смерть
02.01.1840
Причина смерти: отъ грудной боли | отъ грудной боли
Похороны
04.01.1840
на отведенном кладбище при Казанской церкви