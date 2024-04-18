Ялычкина Афимья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ялычкина Афимья Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Указана в возрасте 40 лет в РС 1850 деревни Братилово (ГАРО 129-46-77, лист 456, №24)
Бракосочетание
До 1845

Муж: Ялычкин Трофим Семёнов

Указана как вторая жена в РС 1850 деревни Братилово (ГАРО 129-46-77, лист 456, №24)
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Ялычкин Иван Трофимов

Отец ребёнка: Ялычкин Трофим Семёнов

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 4 лет в РС 1850 деревни Братилово (ГАРО 129-46-77, лист 455об., №24) . Отсутствует в РС 1858 деревни Братилово без объяснения причин.
Смерть
Неизвестно

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