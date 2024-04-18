Ялычкина Афимья Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Указана в возрасте 40 лет в РС 1850 деревни Братилово (ГАРО 129-46-77, лист 456, №24)
Бракосочетание
До 1845
Указана как вторая жена в РС 1850 деревни Братилово (ГАРО 129-46-77, лист 456, №24)
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Ялычкин Трофим Семёнов
Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 4 лет в РС 1850 деревни Братилово (ГАРО 129-46-77, лист 455об., №24) . Отсутствует в РС 1858 деревни Братилово без объяснения причин.
Смерть
Неизвестно