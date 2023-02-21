Дубовкина Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1982
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1982
Рождение ребёнка
25.04.2000
Дочь: Дубовкина Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Дубовкин Максим Иванович
Рождение ребёнка
23.09.2004
Дочь: Дубовкина Дана Максимовна
Отец ребёнка: Дубовкин Максим Иванович
Рождение ребёнка
23.06.2014
Сын: Дубовкин Кирилл Максимович
Отец ребёнка: Дубовкин Максим Иванович