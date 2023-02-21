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Дубовкина Ирина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1982

Отец: Тараненко Павел Карпович

Мать: Тараненко Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
25.04.2000

Дочь: Дубовкина Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Дубовкин Максим Иванович

Рождение ребёнка
23.09.2004

Дочь: Дубовкина Дана Максимовна

Отец ребёнка: Дубовкин Максим Иванович

Рождение ребёнка
23.06.2014

Сын: Дубовкин Кирилл Максимович

Отец ребёнка: Дубовкин Максим Иванович

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