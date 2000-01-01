Кондрашов Михаил Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашов Михаил Дорофеевич

Кондрашов Михаил Дорофеевич

avatar

Место рождения

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского

Дата рождения

1862

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кондрашов Дорофей Прокопиев

Мать: Кондрашова Ксенья Александровна

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Бракосочетание
08.01.1906 ст.

Жена: Кондрашова Марфа Ефимьевна

Россия, Тобольская губерния, Тюкалинского района, Крутинской волости, поселок Черняевского
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1910
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close