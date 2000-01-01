Кондрашов Михаил Дорофеевич
Место рожденияРоссия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Дата рождения1862
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Россия, Тобольская губерния, Тюкалинский район, Крутинская волость, поселок Черняевского
Бракосочетание
08.01.1906 ст.
Россия, Тобольская губерния, Тюкалинского района, Крутинской волости, поселок Черняевского
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1910