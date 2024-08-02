Седов Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1897
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Седова (Винокурова) Валентина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Седова (Винокурова) Валентина Григорьевна