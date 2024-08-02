Седов Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седов Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1897

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1897

Отец: Седов Григорий Гурьянович

Мать: (Седова) Соломония Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Седова (Винокурова) Валентина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова (Винокурова) Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Седова (Винокурова) Валентина Григорьевна

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