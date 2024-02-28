Кондратьева (Губанова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Губанова) Татьяна

Место рождения

д. Левково Новосельской волости Вяземского уезда Смоленской губернии

Дата рождения

30.12.1913

Дата смерти

06.02.1984

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1944 г.р.

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1913

Отец: Губанов Сергей

Мать: Ксения

д. Левково Новосельской волости Вяземского уезда Смоленской губернии
Бракосочетание
25.04.1936

Муж: Кондратьев Василий

Москва
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Кондратьев Василий

Москва
Рождение ребёнка
26.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Василий

Москва
Рождение ребёнка
30.04.1944

Дочь: Нечаева Нина

Отец ребёнка: Кондратьев Василий

Москва
Смерть
06.02.1984
Москва
Похороны
Неизвестно
Пятницкое
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