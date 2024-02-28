Кондратьева (Губанова) Татьяна
Место рожденияд. Левково Новосельской волости Вяземского уезда Смоленской губернии
Дата рождения30.12.1913
Дата смерти06.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1913
Отец: Губанов Сергей
Мать: Ксения
д. Левково Новосельской волости Вяземского уезда Смоленской губернии
Бракосочетание
25.04.1936
Муж: Кондратьев Василий
Москва
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Кондратьев Василий
Москва
Рождение ребёнка
26.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Василий
Москва
Рождение ребёнка
30.04.1944
Дочь: Нечаева Нина
Отец ребёнка: Кондратьев Василий
Москва
Смерть
06.02.1984
Москва
Похороны
Неизвестно
Пятницкое