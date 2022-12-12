Трянин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения17.03.1928
Дата смерти05.07.1969
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1928
Отец: Трянин Иван Яковлевич
Мать: Цепилова Анна Лукояновна
Месяц и день рождения: 14-27 марта, месяц и день крещения: 16-29 марта. Деревни Малого Ута, гражданин Иоанн Иаковлев Трянин, жена его Анна Ликина, оба православные, состоят в церковном браке. Восприе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Антипина Антонина
Смерть
05.07.1969
Причина смерти - острая алкогольная интоксикация