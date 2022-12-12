Трянин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрянин Алексей Иванович

Трянин Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

17.03.1928

Дата смерти

05.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1928

Отец: Трянин Иван Яковлевич

Мать: Цепилова Анна Лукояновна

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Месяц и день рождения: 14-27 марта, месяц и день крещения: 16-29 марта. Деревни Малого Ута, гражданин Иоанн Иаковлев Трянин, жена его Анна Ликина, оба православные, состоят в церковном браке. Восприе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Антипина Антонина

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
05.07.1969
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Причина смерти - острая алкогольная интоксикация
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close