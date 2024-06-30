Филимонов Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1960
Сын: Филимонов Алексей Юрьевич
Мать ребёнка: Филимонова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1968
Сын: Филимонов Тимофей Юрьевич
Мать ребёнка: Филимонова Лидия Ивановна