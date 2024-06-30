Филимонов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
31.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
30.05.1960

Сын: Филимонов Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Филимонова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
01.08.1968

Сын: Филимонов Тимофей Юрьевич

Мать ребёнка: Филимонова Лидия Ивановна

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