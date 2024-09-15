Высоцкий Елисей Иосифович
Место рождения
Дата рождения12.06.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1860 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1887 ст.
Сын: Высоцкий Николай Елисеевич
Мать ребёнка: Высоцкая (Власенкова) Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
13.02.1890 ст.
Сын: Высоцкий Михаил Елисеевич
Мать ребёнка: Высоцкая (Власенкова) Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
29.01.1896 ст.
Дочь: Высоцкая Анна Елисеевна
Мать ребёнка: Высоцкая (Власенкова) Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
02.11.1897
Мать ребёнка: Высоцкая (Власенкова) Анна Никифоровна
Смерть
Неизвестно