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Высоцкий Елисей Иосифович

Место рождения

Прорубь, Сумский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

12.06.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1860 ст.

Отец: Высоцкий Иосиф Филиппович

Мать: Высоцкая Иустиния Прохоровна

Прорубь, Сумский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высоцкая (Власенкова) Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
01.12.1887 ст.

Сын: Высоцкий Николай Елисеевич

Мать ребёнка: Высоцкая (Власенкова) Анна Никифоровна

Искрисковщина, Сумська область
Рождение ребёнка
13.02.1890 ст.

Сын: Высоцкий Михаил Елисеевич

Мать ребёнка: Высоцкая (Власенкова) Анна Никифоровна

Искрисковщина, Сумська область
Рождение ребёнка
29.01.1896 ст.

Дочь: Высоцкая Анна Елисеевна

Мать ребёнка: Высоцкая (Власенкова) Анна Никифоровна

Искрисковщина, Сумська область
Рождение ребёнка
02.11.1897

Сын: Высоцкий Иосиф Елисеевич

Мать ребёнка: Высоцкая (Власенкова) Анна Никифоровна

Искрисковщина, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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