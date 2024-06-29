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Розенфельд Шейна Гилеровна

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Место рождения

Быхов, Быховский район, Могилёвская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

19.10.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Быхов, Быховский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.05.1897

Сын: Черницкий (Розенфельд) Натан Маркович

Отец ребёнка: Розенфельд Мордко Бернардович

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1907

Сын: Розенфельд Илья Маркович

Отец ребёнка: Розенфельд Мордко Бернардович

Киев, Украинская ССР
Смерть
19.10.1957
сердечная недостаточность 3 степени Бюро ЗАГС Белевского района Тульской области

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