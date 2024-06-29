Розенфельд Шейна Гилеровна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти19.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1897
Сын: Черницкий (Розенфельд) Натан Маркович
Отец ребёнка: Розенфельд Мордко Бернардович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Розенфельд Мордко Бернардович
Смерть
19.10.1957
сердечная недостаточность 3 степени Бюро ЗАГС Белевского района Тульской области