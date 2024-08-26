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Рогов Никита Евдокимович

Место рождения

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Между 1832 и 1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Рогов Евдоким Иванович

Мать: Рогова Ефимия Яковлевна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогова Ульяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Рогова) Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Рогова Ульяна Ивановна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Рогов Михаил Никитич

Мать ребёнка: Рогова Ульяна Ивановна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Рогова) Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Рогова Ульяна Ивановна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Рогов Михаил Никитич

Мать ребёнка: Рогова Ульяна Ивановна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Между 1832 и 1837

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