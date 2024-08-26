Рогов Никита Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиМежду 1832 и 1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Рогов Евдоким Иванович
Мать: Рогова Ефимия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогова Ульяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Рогова) Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Рогова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Рогов Михаил Никитич
Мать ребёнка: Рогова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Рогова) Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Рогова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Рогов Михаил Никитич
Мать ребёнка: Рогова Ульяна Ивановна
Смерть
Между 1832 и 1837