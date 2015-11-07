Илларионов Константин Коронидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионов Константин Коронидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

1974 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Илларионов Коронид Иванович

Мать: Илларионова Феодосия Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.01.1974

Сын: Илларионов Сергей Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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