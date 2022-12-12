Виноградов Павел Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Павел Гаврилович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

18.11.1854

Дата смерти

19.12.1925

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1854
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1867
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1876
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1902 по 1908
Англия
Место жительства
С 1908 по 1911
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1911 по 1925
Англия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.12.1925
г. Оксфорд, Англия
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