Виноградов Павел Гаврилович
Место рождения
Дата рождения18.11.1854
Дата смерти19.12.1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1854
Место жительства
С 1867
Место жительства
С 1876
Место жительства
С 1902 по 1908
Англия
Место жительства
С 1908 по 1911
Место жительства
С 1911 по 1925
Англия
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.12.1925
г. Оксфорд, Англия