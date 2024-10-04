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Лефлер (Шорохова) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1935

Отец: Шорохов Николай Васильевич

Мать: Шорохова (Швецова) Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лефлер Лорд михайлович

Рождение ребёнка
20.07.?

Дочь: Гневанова (Лефлер) Марина Лордовна

Отец ребёнка: Лефлер Лорд михайлович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1959

Сын: Лефлер Сергей Лордович

Отец ребёнка: Лефлер Лорд михайлович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1970

Дочь: Исак (Лефлер) Людмила Лордовна

Отец ребёнка: Лефлер Лорд михайлович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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