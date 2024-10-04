Лефлер (Шорохова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.?
Дочь: Гневанова (Лефлер) Марина Лордовна
Отец ребёнка: Лефлер Лорд михайлович
Рождение ребёнка
03.07.1959
Отец ребёнка: Лефлер Лорд михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1970
Дочь: Исак (Лефлер) Людмила Лордовна
Отец ребёнка: Лефлер Лорд михайлович
Смерть
Неизвестно