Закиров Ахтям Ахнаф улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Закирова (Ахатова) Фатима Рахматулла кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Закирова (Ахатова) Фатима Рахматулла кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно