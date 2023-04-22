Закиров Ахтям Ахнаф улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закиров Ахтям Ахнаф улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Закирова (Хамитова) Шамсиямал Хамит кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Ришат Ахтямович

Мать ребёнка: Закирова (Ахатова) Фатима Рахматулла кызы

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Рамиль Ахтямович

Мать ребёнка: Закирова (Ахатова) Фатима Рахматулла кызы

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закирова (Ахатова) Фатима Рахматулла кызы

Смерть
Неизвестно

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