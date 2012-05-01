Фердерер Рафаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фердерер Рафаил

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

28.05.1937

Дата смерти

?.05.2012

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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ЯМ
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Место
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Рождение
28.05.1937

Отец: Foerderer Peter

Мать: Förderer Eva

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.05.2012
Къыргъызстан
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