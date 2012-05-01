Фердерер Рафаил
Место рождения
Дата рождения28.05.1937
Дата смерти?.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1937
Отец: Foerderer Peter
Мать: Förderer Eva
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.05.2012
Къыргъызстан