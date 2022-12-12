Евдокия ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Сын: Кравченко Гаврило Яковлевич
Отец ребёнка: Кравченко Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
1712
Сын: Федор Яковлевич Кравченко ?
Отец ребёнка: Кравченко Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
1719
Сын: Кравченко Марко Яковлевич
Отец ребёнка: Кравченко Яков Кондратьевич
Рождение ребёнка
1723
Сын: Иван Яковлевич Кравченко ?
Отец ребёнка: Кравченко Яков Кондратьевич
Смерть
Неизвестно