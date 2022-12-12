Евдокия ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Кравченко Гаврило Яковлевич

Отец ребёнка: Кравченко Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
1712

Сын: Федор Яковлевич Кравченко ?

Отец ребёнка: Кравченко Яков Кондратьевич

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Кравченко Марко Яковлевич

Отец ребёнка: Кравченко Яков Кондратьевич

Рождение ребёнка
1723

Сын: Иван Яковлевич Кравченко ?

Отец ребёнка: Кравченко Яков Кондратьевич

Мурафа, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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