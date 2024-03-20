Дружинин Михаил Григорьевич
Место рожденияSt. Petersburg, Russian Empire
Дата рождения28.10.1856
Дата смерти28.12.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1856
St. Petersburg, Russian Empire
Бракосочетание
После 1896
Жена: Дружинина Мария
Работа или профессия
Неизвестно
член правления АО «Кыштымская корпорация»
Образование
Неизвестно
Университет
Смерть
28.12.1913
Gatchina, St Petersburg Gouv, Russian Empire
Похороны
Неизвестно
Гатчина