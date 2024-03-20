Дружинин Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинин Михаил Григорьевич

Место рождения

St. Petersburg, Russian Empire

Дата рождения

28.10.1856

Дата смерти

28.12.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1856

Отец: Дружинин Григорий Васильевич

Мать: Дружинина Ольга Петровна

St. Petersburg, Russian Empire
Бракосочетание
После 1896

Жена: Дружинина Мария

Работа или профессия
Неизвестно
член правления АО «Кыштымская корпорация»
Образование
Неизвестно
Университет
Смерть
28.12.1913
Gatchina, St Petersburg Gouv, Russian Empire
Похороны
Неизвестно
Гатчина
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