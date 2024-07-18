Федот-Федор Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1852 и 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1858
Отец: Афанасий Леонтьевич
Бракосочетание
22.05.1881
Жена: Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
07.10.1882
Сын: Лука Федотович
Мать ребёнка: Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.02.1889
Дочь: Акилина Федотовна
Мать ребёнка: Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1892
Дочь: Ксения-Анисья Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1896
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
16.02.1896
Дочь: Евдокия Федотовна
Мать ребёнка: Татьяна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно