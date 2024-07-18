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Федот-Федор Афанасьевич

Место рождения

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1852 и 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1817 и 1820 г.р.

Мать

1818 г.р.

Жена

Дети

1882 г.р.
1889 г.р.
Между 1891 и 1892 г.р.
1896 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1858

Отец: Афанасий Леонтьевич

Мать: Ирина Авраамовна Обрамовна

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
22.05.1881

Жена: Татьяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
07.10.1882

Сын: Лука Федотович

Мать ребёнка: Татьяна Игнатьевна

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1889

Дочь: Акилина Федотовна

Мать ребёнка: Татьяна Игнатьевна

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1892

Дочь: Ксения-Анисья Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.02.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Игнатьевна

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
16.02.1896

Дочь: Евдокия Федотовна

Мать ребёнка: Татьяна Игнатьевна

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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