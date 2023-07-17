Халезова (Елдова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халезова (Елдова) Елизавета

Место рождения

Росия

Дата рождения

1905

Дата смерти

24.12.1972

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Елдов Алексей

Мать: Елдова (Елдова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова (Халезова) Капитолина

Отец ребёнка: Халезов Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халезов Сергей

Отец ребёнка: Халезов Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халезов Иосиф

Рождение ребёнка
08.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халезов Иосиф

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халезов Иосиф

Смерть
24.12.1972

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