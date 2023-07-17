Халезова (Елдова) Елизавета
Место рожденияРосия
Дата рождения1905
Дата смерти24.12.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Елдов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова (Халезова) Капитолина
Отец ребёнка: Халезов Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халезов Сергей
Отец ребёнка: Халезов Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Халезов Иосиф
Рождение ребёнка
08.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халезов Иосиф
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Халезов Иосиф
Смерть
24.12.1972