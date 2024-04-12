Кряквина Степанида Федоровна
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Кряквин Алфер Трофимович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анна Алферовна
Отец ребёнка: Кряквин Алфер Трофимович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Кряквин (рекрут С 1788) Тимофей Алферович
Отец ребёнка: Кряквин Алфер Трофимович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Алферовна
Отец ребёнка: Кряквин Алфер Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно