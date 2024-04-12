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Кряквина Степанида Федоровна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кряквин Федор Алферович

Отец ребёнка: Кряквин Алфер Трофимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Анна Алферовна

Отец ребёнка: Кряквин Алфер Трофимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Кряквин (рекрут С 1788) Тимофей Алферович

Отец ребёнка: Кряквин Алфер Трофимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Алферовна

Отец ребёнка: Кряквин Алфер Трофимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряквин Алфер Трофимович

Смерть
Неизвестно
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