Волкова (Чиканова) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Чиканова) Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1888

Дата смерти

22.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911

Сын: Волков Александр Семенович

Отец ребёнка: Волков Семён Антонович

Рождение ребёнка
22.05.1913

Сын: Волков Михаил Семенович

Отец ребёнка: Волков Семён Антонович

Рождение ребёнка
23.02.1918

Сын: Волков Евгений Семенович

Отец ребёнка: Волков Семён Антонович

Рождение ребёнка
22.05.1921

Дочь: (Волкова) Нина Семеновна

Отец ребёнка: Волков Семён Антонович

Смерть
22.09.1965
Похороны
Неизвестно

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