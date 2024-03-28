Волкова (Чиканова) Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1888
Дата смерти22.09.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Волков Александр Семенович
Отец ребёнка: Волков Семён Антонович
Рождение ребёнка
22.05.1913
Отец ребёнка: Волков Семён Антонович
Рождение ребёнка
23.02.1918
Отец ребёнка: Волков Семён Антонович
Рождение ребёнка
22.05.1921
Дочь: (Волкова) Нина Семеновна
Отец ребёнка: Волков Семён Антонович
Смерть
22.09.1965
Похороны
Неизвестно