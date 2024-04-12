(-) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения22.07.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1899 ст.
Отец: - Фёдор Яковлевич
Мать: - Мария Панкратовна
МК 56-13-42 стр.172-173 (Рождение №-62ж)
Крещение
25.07.1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей Крёстный отец: Аристарх Феофилактович - крестьянин из д.Слеповское Крёстная мать: Елена Титовна - крестьянская девица из д.Тихая
Смерть
Неизвестно