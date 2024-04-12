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(-) Анна Фёдоровна

Место рождения

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

22.07.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1899 ст.

Отец: - Фёдор Яковлевич

Мать: - Мария Панкратовна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
МК 56-13-42 стр.172-173 (Рождение №-62ж)
Крещение
25.07.1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей Крёстный отец: Аристарх Феофилактович - крестьянин из д.Слеповское Крёстная мать: Елена Титовна - крестьянская девица из д.Тихая
Смерть
Неизвестно
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