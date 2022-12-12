Хомякова Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1992
Отец: Сидоров Николай Иванович
Мать: Синдеева Елена Петровна
Рождение ребёнка
03.09.2014
Дочь: Хомякова София Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Куликовка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.12.2017
Дочь: Хомякова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Щигры, город Щигры, Курская область
Рождение ребёнка
10.12.2017
Дочь: Хомякова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Хомяков Сергей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно