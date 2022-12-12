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Хомякова Ирина Николаевна

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Место рождения

Моховое, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

27.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1992

Отец: Сидоров Николай Иванович

Мать: Синдеева Елена Петровна

Моховое, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
03.09.2014

Дочь: Хомякова София Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Куликовка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.12.2017

Дочь: Хомякова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Щигры, город Щигры, Курская область
Рождение ребёнка
10.12.2017

Дочь: Хомякова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Хомяков Сергей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомяков Сергей Юрьевич

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