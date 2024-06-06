Сатинова Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Громцев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосёлова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Сатинов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сатинов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сатинов Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Сатинов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сатинов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Сатинов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивагина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Сатинов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сатинов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Сатинов Василий Павлович
Рождение ребёнка
08.03.?
Дочь: Артеева Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Сатинов Василий Павлович
Смерть
Неизвестно