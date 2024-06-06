Сатинова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатинова Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Громцев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосёлова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Сатинов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сатинов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Сатинов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сатинов Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Сатинов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сатинов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Сатинов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивагина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Сатинов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сатинов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Сатинов Василий Павлович

Рождение ребёнка
08.03.?

Дочь: Артеева Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Сатинов Василий Павлович

Смерть
Неизвестно

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