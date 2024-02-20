Weidmann Анатолий
Место рожденияКазахстан, Кокчетавская обл, с. Чкалово
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Weidmann Reinhold
Мать: (Nadke, Natke) Irma
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боос (Вейдманн) Вероника
Мать ребёнка: Вейдманн (Фельбель) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вейдманн (Вейдманн) Виктория
Мать ребёнка: Вейдманн (Фельбель) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вейдманн Павел
Мать ребёнка: Вейдманн (Фельбель) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно