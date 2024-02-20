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Weidmann Анатолий

Место рождения

Казахстан, Кокчетавская обл, с. Чкалово

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Weidmann Reinhold

Мать: (Nadke, Natke) Irma

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боос (Вейдманн) Вероника

Мать ребёнка: Вейдманн (Фельбель) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вейдманн (Вейдманн) Виктория

Мать ребёнка: Вейдманн (Фельбель) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вейдманн Павел

Мать ребёнка: Вейдманн (Фельбель) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вейдманн (Фельбель) Ольга

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