Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1751 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексей Георгиевич (1747 — 1817) Родился в семье священника села Ильинского (Малаховской волости) Романов-Борисоглебского уезда1 Георгия Федоровича. Пономарь, а с 1784 года — священник в том же селе. ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Мавра Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Сергеева

Рождение ребёнка
1770

Сын: Андрей Алексеев

Мать ребёнка: Мавра Сергеева

Андрей Алексеевич (1770 — ?) Родился в семье пононмаря села Ильинского (Малаховской волости) Романов-Борисоглебского уезда Алексея Георгиевича. В 1785 году определен дьячком к церкви села Воскресенско... Показать все
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Мавра Сергеева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Мавра Сергеева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Благовещенская Матрёна Алексеева

Мать ребёнка: Мавра Сергеева

Рождение ребёнка
1782

Сын: Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Мавра Сергеева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Мавра Сергеева

Рождение ребёнка
1784

Сын: Егор Алексеев

Мать ребёнка: Мавра Сергеева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Павел Алексеев

Мать ребёнка: Мавра Сергеева

Смерть
1817

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