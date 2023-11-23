Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Алексей Георгиевич (1747 — 1817) Родился в семье священника села Ильинского (Малаховской волости) Романов-Борисоглебского уезда1 Георгия Федоровича. Пономарь, а с 1784 года — священник в том же селе. ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр Алексеев
Мать ребёнка: Мавра Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Сергеева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Андрей Алексеев
Мать ребёнка: Мавра Сергеева
Андрей Алексеевич (1770 — ?) Родился в семье пононмаря села Ильинского (Малаховской волости) Романов-Борисоглебского уезда Алексея Георгиевича. В 1785 году определен дьячком к церкви села Воскресенско... Показать все
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Мавра Сергеева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Фёдор Алексеев
Мать ребёнка: Мавра Сергеева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Благовещенская Матрёна Алексеева
Мать ребёнка: Мавра Сергеева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Мавра Сергеева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Мавра Сергеева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Егор Алексеев
Мать ребёнка: Мавра Сергеева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Павел Алексеев
Мать ребёнка: Мавра Сергеева
Смерть
1817