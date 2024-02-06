Дмитриев Лев Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Лев Юрьевич

Место рождения

Малые бикшихи

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Юрий Сергеевич

Мать: Татьяна

Малые бикшихи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анюта Львовна

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Львовна

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Адам Львович

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Львовна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Давид Львович

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

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