Дмитриев Лев Юрьевич
Место рожденияМалые бикшихи
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриев Юрий Сергеевич
Мать: Татьяна
Малые бикшихи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анюта Львовна
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Львовна
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Львовна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья