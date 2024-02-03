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Флорова Мария Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1837 ст.

Дата смерти

29.05.1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флоров Андрей Саввич

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1860 ст.

Сын: Флоров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Флоров Андрей Саввич

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1868 ст.

Сын: Флоров Василий Андреевич

Отец ребёнка: Флоров Андрей Саввич

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.

Сын: Флоров Семён Андреевич

Отец ребёнка: Флоров Андрей Саввич

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1870 ст.

Сын: Флоров Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Флоров Андрей Саввич

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.

Дочь: Прививкова (Флорова) Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Флоров Андрей Саввич

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
17.12.1874 ст.

Сын: Флоров Игнатий Андреевич

Отец ребёнка: Флоров Андрей Саввич

Хатунь, Ступино, Московская область
Смерть
29.05.1910 ст.
Хатунь, Ступино, Московская область

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