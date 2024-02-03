Флорова Мария Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1837 ст.
Дата смерти29.05.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Флоров Андрей Саввич
Рождение ребёнка
Вычислено 1860 ст.
Отец ребёнка: Флоров Андрей Саввич
Рождение ребёнка
Вычислено 1868 ст.
Отец ребёнка: Флоров Андрей Саввич
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.
Отец ребёнка: Флоров Андрей Саввич
Рождение ребёнка
Вычислено 1870 ст.
Отец ребёнка: Флоров Андрей Саввич
Рождение ребёнка
Вычислено 1872 ст.
Дочь: Прививкова (Флорова) Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Флоров Андрей Саввич
Рождение ребёнка
17.12.1874 ст.
Отец ребёнка: Флоров Андрей Саввич
Смерть
29.05.1910 ст.