Щепалова (Тихомирова) Ольга Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1890
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
29.12.1890
Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Щепалов Мл. Павел Васильевич
Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Александра мл. Васильевна
Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
21.05.1906
Дочь: Мария мл. Васильевна
Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
23.11.1907
Дочь: Екатерина мл. Васильевна
Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепалов Васильевич
Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно