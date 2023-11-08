Щепалова (Тихомирова) Ольга Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепалова (Тихомирова) Ольга Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1890

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1890

Сын: Щепалов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Щепалов Мл. Павел Васильевич

Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Александра мл. Васильевна

Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
21.05.1906

Дочь: Мария мл. Васильевна

Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
23.11.1907

Дочь: Екатерина мл. Васильевна

Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепалов Васильевич

Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепалов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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