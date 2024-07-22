Шушлебина (Тимофеева) Евдокия Евфимиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Вычислено 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.1890 ст.
Пишпекский мещанин Иларион Иаковлев Шушлебин, 38 лет, православного вероисповедания, вторым браком Пишпекская мещанка Евдокия Евфимиева Тимофеева, 17 лет, православного вероисповедания, первым браком ... Показать все
Смерть
Неизвестно