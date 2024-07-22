Шушлебина (Тимофеева) Евдокия Евфимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушлебина (Тимофеева) Евдокия Евфимиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.08.1890 ст.

Муж: Шушлебин Илларион Яковлев

Пишпекский мещанин Иларион Иаковлев Шушлебин, 38 лет, православного вероисповедания, вторым браком Пишпекская мещанка Евдокия Евфимиева Тимофеева, 17 лет, православного вероисповедания, первым браком ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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