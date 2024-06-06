Фомина (Васина) Вера Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Васина) Вера Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1977

Отец: Васин Валерий Михайлович

Мать: Васина Галина Ильинична

Рождение ребёнка
21.11.1997

Дочь: Матвеева (Фомина) Алена Евгеньевна

Отец ребёнка: Фомин Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
13.10.2005

Дочь: Фомина Полина Евгеньевна

Отец ребёнка: Фомин Евгений Владимирович

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