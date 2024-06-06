Фомина (Васина) Вера Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1977
Отец: Васин Валерий Михайлович
Мать: Васина Галина Ильинична
Рождение ребёнка
21.11.1997
Дочь: Матвеева (Фомина) Алена Евгеньевна
Отец ребёнка: Фомин Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
13.10.2005
Дочь: Фомина Полина Евгеньевна
Отец ребёнка: Фомин Евгений Владимирович