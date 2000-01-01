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Вершинин Яков Львович
Вершинин Яков Львович
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Место рождения
Петухи (Ягутки)
Дата рождения
1815
Пол
Мужской
Отец
Вершинин Лев Тимофеевич
1785 г.р.
Мать
Вершинина (()) Марфа Константиновна
1785 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Вершинин Лев Тимофеевич
Мать:
Вершинина Марфа Константиновна
Петухи (Ягутки)
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