Карпенко (Клишина) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Клишина) Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1947

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1947

Отец: Клишин Петр Тимофеевич

Мать: Долшникова Анна Александровна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Карпенко Владимир Валерьевич

Отец ребёнка: Карпенко Валерий Александрович

Рождение ребёнка
1970

Сын: Карпенко Константин Валерьевич

Отец ребёнка: Карпенко Валерий Александрович

Рождение ребёнка
10.03.1977

Сын: Карпенко Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Карпенко Валерий Александрович

Рождение ребёнка
21.05.1982

Сын: Карпенко Петр Валерьевич

Отец ребёнка: Карпенко Валерий Александрович

Рождение ребёнка
18.09.1983

Дочь: Карпенко Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Карпенко Валерий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Валерий Александрович

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