Карпенко (Клишина) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1947
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1947
Рождение ребёнка
1967
Сын: Карпенко Владимир Валерьевич
Отец ребёнка: Карпенко Валерий Александрович
Рождение ребёнка
1970
Сын: Карпенко Константин Валерьевич
Отец ребёнка: Карпенко Валерий Александрович
Рождение ребёнка
10.03.1977
Сын: Карпенко Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Карпенко Валерий Александрович
Рождение ребёнка
21.05.1982
Отец ребёнка: Карпенко Валерий Александрович
Рождение ребёнка
18.09.1983
Дочь: Карпенко Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Карпенко Валерий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно