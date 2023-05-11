Бабенышев Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенышев Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабенышева (Чуракова) Таисья Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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