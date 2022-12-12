Галахина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галахина Евдокия

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Место рождения

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Зверева Мария Егоровна

Отец ребёнка: Зверев Егор Ильич

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Зверев Сергей Егорович

Отец ребёнка: Зверев Егор Ильич

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Егор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Василий Егорович

Отец ребёнка: Зверев Егор Ильич

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
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