Галахина Евдокия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Зверева Мария Егоровна
Отец ребёнка: Зверев Егор Ильич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Зверев Егор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зверев Егор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зверев Егор Ильич
Смерть
Неизвестно